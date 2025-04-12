3000多名旅客滯留日本沖繩 歌詩達莎倫娜號郵輪今晨返抵基隆港

故障滯留日本的歌詩達莎倫郵輪今天早上返抵基隆港。（記者盧賢秀攝）

2025/04/12 10:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」因機械故障，3千多名旅客滯留日本沖繩那霸港，延後1天在今天上午返抵基隆港，遊客表示，有些人做生意、有些人今天要上班都受到影響，還有家長說孩子考試被耽誤，有些人很不滿意船公司一變再變的處理方式，感覺被困在船上讓他們很不安。

歌詩達莎倫娜號郵輪今天上午7點靠泊基隆港，8點半左右遊客陸續下船。據遊客表示，船公司最後提出的補償方案是每人賠償50元美元船上消費金，不收服務費，下次搭乘歌詩達旗下郵輪折抵100元美元，2026年底前使用。但很多遊客說不會再搭這艘郵輪了。

請繼續往下閱讀...

遊客路小姐說，船公司的政策一改再改，一下子可以下船到沖繩玩，一下子又不准下船，船公司人員也不出面談，有的人今天要上班、做生意都受到影響，她的女兒今天參加書法考試也被耽誤了。

汪先生說，忽然發生事故，船公司也沒說明，遊客不知發生什麼事，好像被困在船上，心理都很不安，對這趟旅程感到很不滿意。

也有人說，延後一天回國影響不大，就當來渡假，對船公司補償還能接受。

歌詩達莎倫娜號郵輪4月8日從基隆港出發前往日本那霸、石垣島，原訂4月11日上午返回基隆港，但4月9日靠泊在沖繩那霸港時，因技術性原因進行維修，延至今天上午才返回基隆港。此外，原本昨天的航次取消，也有3000多名遊迫中止遊程，有的已經請假，也是抱怨連連，船公司並未對此說明。

遊客陸續出關返家，對遊程延誤有人很不滿意，有人尚可接受。（記者盧賢秀攝）

遊客陸續出關返家，對遊程延誤有人很不滿意，有人尚可接受。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法