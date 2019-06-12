台灣翻車魚生態成謎 水試所標放找答案

2019-06-12 11:22

［記者張存薇／台東報導］台東東部海岸常見圓圓大大的「翻車魚」，也被饕客視為極品，不過其中一種「翻車魨」在2015 年被國際自然保護聯盟 （IUCN） 列入瀕危物種紅色名錄的易危等級魚種，水產試驗所東部海洋生物研究中心與日本"長崎大學合作，試圖透過「標識放流」了解翻車魚的洄游路徑、繁殖區域等生態資料，希望建立完成的基礎族群資料，作為未來資源評估參考依據。

翻車魚最重可達2公噸，因為包括魚皮、魚肉及漁腸都可食用，深獲消費者喜愛，今年5月太麻里漁民還抓到280公斤曼波魚，賣了3萬多元好價錢。

東部海洋生物研究中心副研究員江偉全指出，俗稱翻車魚、曼波魚的翻車魨有5種，包括翻車魨、花紋翻車魨、假面翻車魨、矛尾翻車魨及斑點長翻車魨，根據2016年1月至2017年11月台東新港地區延繩釣、與2003年1月至2011年12月花蓮6組定置漁網的翻車魨漁獲資料顯示，臺灣翻車魨種類組成主要為矛尾翻車魨、與翻車魨屬2魚種，其中翻車魨被列為瀕危物種、矛尾翻車魨則雖列無危等級，但仍待注意。

他說，台灣幾乎沒有翻車魨生態及族群特徵研究，因此希望即早建立，去年曾標識放流2尾翻車魨，其中1尾發報器在花蓮七星潭脫落、1尾則往南中國海游去，今年5月亦在三仙台定置漁網標識放流1尾矛尾翻車魨，一開始往北游去，預計200天後發報器脫落才能進一步追蹤牠的狀況。

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