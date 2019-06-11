X-JAPAN隊長來台想嘗鮮 意外釣出小英揪他吃飯

日本視覺系搖滾天團X-JAPAN隊長YOSHIKI（圖左）近日來台旅遊，他今天（11日）在推特表示人在台灣台北，請粉絲推薦他好吃的餐廳，還透露想嘗試臭豆腐。沒想到總統蔡英文（圖右）轉發這則推文，不僅推薦YOSHIKI可以去西門町逛街，還說有空可以請他吃飯。（資料照，本報合成圖）
〔即時新聞／綜合報導〕日本視覺系搖滾天團X-JAPAN隊長YOSHIKI近日來台旅遊，他今天（11日）在推特表示人在台灣台北，請粉絲推薦他好吃的餐廳，還透露想嘗試臭豆腐。沒想到總統蔡英文轉發這則推文，不僅推薦YOSHIKI可以去西門町逛街，還說有空可以請他吃飯。
Yoshiki來台旅遊，今天下午2點多在推特PO文表示，「我人正在台北，有什麼很棒的餐廳嗎？我想要試試臭豆腐」！蔡總統沒多久轉發Yoshiki的推文，並回應「歡迎來到台灣！」
蔡總統也推薦Yoshiki可以到西門町散逛街，還說附近有許多好吃的餐廳，而且西門町離總統府也很近，蔡總統也邀請對方，「如果時間方便的話，請讓我請客吧。」
台湾へようこそ！— 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） 2019年6月11日
もしお時間があるようでしたら、西門町を歩いてみるのもいいと思います。あのあたりには美味しいレストランがたくさんありますし、何より私が働いている総統府からすぐ近くです。
ご都合がつくようでしたら、私にご馳走させてください。 https://t.co/MX7AKrpmxB
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日本視覺系搖滾天團X-JAPAN隊長YOSHIKI近日來台旅遊，他今天（11日）在推特表示人在台灣台北，請粉絲推薦他好吃的餐廳，還透露想嘗試臭豆腐。（圖擷取自Yoshiki推特）
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總統蔡英文轉發這則推文，不僅推薦YOSHIKI可以去西門町逛街，還說有空可以請他吃飯。（圖擷取自蔡英文推特）