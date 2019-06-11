X-JAPAN隊長來台想嘗鮮 意外釣出小英揪他吃飯

2019-06-11 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本視覺系搖滾天團X-JAPAN隊長YOSHIKI近日來台旅遊，他今天（11日）在推特表示人在台灣台北，請粉絲推薦他好吃的餐廳，還透露想嘗試臭豆腐。沒想到總統蔡英文轉發這則推文，不僅推薦YOSHIKI可以去西門町逛街，還說有空可以請他吃飯。

Yoshiki來台旅遊，今天下午2點多在推特PO文表示，「我人正在台北，有什麼很棒的餐廳嗎？我想要試試臭豆腐」！蔡總統沒多久轉發Yoshiki的推文，並回應「歡迎來到台灣！」

蔡總統也推薦Yoshiki可以到西門町散逛街，還說附近有許多好吃的餐廳，而且西門町離總統府也很近，蔡總統也邀請對方，「如果時間方便的話，請讓我請客吧。」

台湾へようこそ！



もしお時間があるようでしたら、西門町を歩いてみるのもいいと思います。あのあたりには美味しいレストランがたくさんありますし、何より私が働いている総統府からすぐ近くです。



ご都合がつくようでしたら、私にご馳走させてください。 https://t.co/MX7AKrpmxB — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） 2019年6月11日

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