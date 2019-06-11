桃園視察滯洪池受贈絲瓜 蔡總統：最喜歡吃絲瓜麵線

2019-06-11 12:35

［記者謝武雄／桃園報導］中央氣象局發布豪大雨特報，總統蔡英文今日在桃園市長鄭文燦陪同下視察「觀音區樹林里蓮花滯洪池」，該滯洪池蓄水量達1萬7820立方米，平常養魚鴨、種蓮花、絲瓜，堪稱四大共生，蔡總統參觀完畢後直誇「太棒了、你們實在太棒了」，還欣然接受社區致贈兩個絲瓜並說，「最喜歡吃絲瓜麵線，好吃。」

蔡總統等一行人是於上午點到達社區，聽取簡報後，也參觀整個滯洪池操作方式；蔡總統致詞時指出，中央氣象局發布豪大雨特報，因為每年這個季節都會面臨豪雨侵襲，中央已經開設二級災害應變中心，各縣市也一起作業，她只要是來看一下桃園準備工作，也參觀觀音樹林生態滯洪池，因為這是民間投入滯洪池，不僅投入經費最小，也能發揮最大滯洪效果，這是民間自主來做發揮效能最大，要給地方掌聲，這是很好典範，連其他國家都來觀摩，民間自主防災機制建立很重要。

鄭文燦也提到，因應五天豪大雨，謝謝蔡總統、行政院副院長陳其邁率相關官員來桃園；基本上樹林里是鄉村型社區，也是防洪示範社區，此地用了很多生態工法，用七公頃休耕農地做滯洪池，平常種蓮花、養魚鴨、絲瓜，若是這麼大面積滯洪池，成本要花8、9億元，但地方只花了50萬元，如今居民不怕災害，連帶一旁的觀音工業區也不怕淹水。

水務局長劉振宇說，樹林里於106年、107年獲水利署全國社區評鑑特優，首創生態滯洪系統，其滯洪池運作後一個小時約可以累積3000立方米水量，加上養殖魚鴨、種植蓮花、絲瓜生態，達到滯洪效果，也能降低水患。

劉振宇說，樹林里蓮花滯洪池蓄水量達1萬7820立方米，包含泰國、印尼、愛沙尼亞、菲律賓、美國、日本都有專家、學者來此考察、交流；另樹林社區於防災過程中也結合6處在地企業與NPO組織，連結更多社會資源擴大防災成果，期許能把桃園經營水患自主防災社區的經驗推廣出去。

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