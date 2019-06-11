蔡總統：前瞻基礎建設計畫治水預算 讓全國治水工程有經費支撐

2019-06-11 16:56

〔記者陳璟民／嘉義報導〕蔡英文總統今天下午視察嘉義縣水利工程時強調，2017年通過前瞻基礎建設計畫，就是要在氣候變遷、豪大雨頻繁的時期有治水預算，讓全國治水工程可以得到充分的經費支撐，從而維護人民與農作物的安全，降低豪大雨對農漁產品的價格與農漁民收入的衝擊。

蔡說，中央氣象局已經發布近日會有豪大雨，各部會已動員，中央災防辦公室也開會，各地方政府連結作業，呼籲民眾外出格外小心。

蔡英文關注嘉縣防洪治水建設，今天午後接連視察嘉縣府主辦溪口鄉北港溪畔柴林抽水站、水利署第五河川局主辦中埔鄉公館滯洪池等興建工程的進度，縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、經濟部長沈榮津、水利署長賴建信等人陪同。

翁章梁表示，前瞻基礎建設的治水計畫中，中央支援嘉縣40幾億元，柴林抽水站興建工程，經陳明文協調及水利署長而至總統支持，讓鄉親數十年飽受淹水的痛苦，看到解決的希望。

水利署副署長曹華平簡報公館滯洪池新建工程時說，公館排水系統長度3.6公里，水都排進赤蘭溪，集水區面積達3.8平方公里，三和地區（和興、和美、和睦）與公館社區的地勢低漥，過去都會積水，公館滯洪池面積12公頃、岸頂道路1390公尺等工程項目，總經費4900餘萬元，可以有52萬噸的滯洪量，工程進度預定39％，實際53.19％是超前的，年底完工後，減少上游380公頃、1萬2500人的淹水壓力，另有景觀營造，可望成為中埔後花園。

陳明文表示，嘉縣規劃5座滯洪池，已有3座發包，公館滯洪池施工進度超過，「這不是嘴上說的，而是實際在做的」，足見民進黨當年在立法院拚搏前瞻基礎建設預算是對的。

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