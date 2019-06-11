嘉義視察水利工程 蔡英文：不能評論民調、國政最重要

2019-06-11 15:27

〔記者陳璟民／嘉義報導〕民進黨總統初選民意調查進行中，爭取提名拚連任的蔡英文總統今天下午視察嘉義縣重要水利工程進度時，對於媒體提問她有沒有信心在初選民調過關、心裡感受怎樣等問題，蔡除重申「我要再講一次，我現在是不能評論民調的」，還強調「國家的事情最重要啦！」

蔡英文今天下午由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、水利署官員等陪同，先後視察縣府主辦溪口鄉北港溪畔柴林抽水站興建工程、水利署第五河川局主辦中埔鄉公館滯洪池興建工程，對於兩項工程施工順利、進度超前表達肯定。

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