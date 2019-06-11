秋行軍蟲攻進桃園？ 農民被「這種蟲」嚇到吃手手…

2019-06-11 17:32

〔記者許倬勛／桃園報導〕肆虐中國農業的秋行軍蟲，上週六在苗栗飛牛牧場發現首例，桃園市平鎮區、蘆竹區玉米田今天鏟午也疑似出現害蟲蹤影，引發農友恐慌，趕緊通報農業局，經確認，作物上的米色小蟲是台灣常見的「玉米螟」，只要配合生物藥劑即可防治，幸是虛驚一場。

秋行軍蟲重創中國農業，更飄洋過海、現身於苗栗，全台農民如臨大敵，桃園市農業局說，秋行軍蟲為夜蛾科、斜紋夜蛾屬，繁殖力驚人，一生可產1000至2000粒卵，幼蟲會啃食葉子、果實，導致農作死亡，主要危害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。

平鎮區、蘆竹區農友今天上午通報，農田驚見米色蟲群，外觀與秋行軍蟲相似，農業局派員採驗蟲體，發現是台灣玉米田常見的玉米螟（又稱鑽心蟲），屬於鱗翅目、螟蛾科，我國自1984年推綜合防治法，利用其天敵赤眼卵蜂、生物藥劑防治，已行之有年、成效有目共睹。

農業局科長洪彩燕說，除了玉米螟，同為斜紋夜蛾屬的「斜紋夜盜蟲」（又稱黑肚蟲），是民眾較易混淆的蟲種，為避免恐慌，也請各農會製作文宣宣導，兩蟲異同為：黑肚蟲幼蟲的第一腹節有黑斑、秋行軍蟲幼蟲則無，黑肚蟲成蟲翅膀基部有白條紋、秋行軍蟲成蟲則無，民眾如果無法分辨，請通報農業局或行政院農委會動植物防疫檢疫局處理。

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