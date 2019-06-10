傳承百年 錦飛鳳傀儡戲劇團登錄「高市傳統表演藝術」

2019-06-10 21:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕國內傳統傀儡戲劇團屈指可數，高雄錦飛鳳傀儡戲劇團四代傳承百年，除保留傳統戲曲思維，更以現代劇場理念，將傀儡戲從宗教儀式演出開拓至表演藝術層面，高市文化局公告登錄為「高市傳統表演藝術」，其謝土、拜天公科儀，並列入「高雄市定民俗」。

高市文化局指出，南部傀儡戲特色為中國福建泉州流派，從造型、儀式、劇目等層面傳承體系明顯，錦飛鳳傀儡戲劇團創立於1920年，係承泉州傀儡系統，現任團長薛熒源表示，阿公薛朴當年習藝於唐山傀儡戲大師蔡因之手，於1920年代自組「錦飛鳳劇團」，當時集掌中戲、傀儡戲於一身，由於技藝不凡，所到之處皆造成熱烈回響，當時人稱「朴師」。

朴師後來從高雄茄萣移居阿蓮，將掌中戲和傀儡戲表演技藝分別傳授給兩個兒子，由於過去有「傳內不傳外、傳子不傳女」的行規，因此傀儡戲第二代傳人薛忠信，又將傀儡戲技藝傳給兒子薛熒源，薛忠信不幸英年早逝，薛熒源和父親一樣，早上在菜市場賣魚為生，晚上再跑廟口、私人壇搬演傀儡戲，薛熒源夫婦多年前前往泉州習藝，目前第四代也已接手傳承。

文化局表示，錦飛鳳傀儡戲劇團熟知戲偶的精緻度、線索的複雜度、操作的靈活度、創作的豐富度、劇目的多元性、故事的生動性，跳脫傳統傀儡戲以喪葬、驅煞為主，轉型以宗教、娛樂為主，於民俗儀式基礎上，能自編劇目、演述故事，透過長期巡演推廣，於傀儡藝術具有傳承的使命感，並不斷推陳出新，展現在地特色，因此公告登錄為「高市傳統表演藝術」，其謝土、拜天公科儀，也已列入「高雄市定民俗」。

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