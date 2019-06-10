國際醫學會 歐美醫師研究不同年齡層接受醫美原因、要求不同

2019-06-10 09:51

〔記者王俊忠／台南報導〕2019世界醫學美容醫師專家會議WEM（World Experts Meeting）近日在韓國首爾舉行，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師與一群台灣醫師出席盛會，全世界醫學美容醫師齊聚研討最新醫學知識，王正坤說，歐美醫師表示不同年齡層患者接受醫美的原因及要求居然有不同因素。

台南皮膚科醫師王正坤表示，歐美醫師把歐美患者年齡層分為30歲以下、30到40歲、40到50歲、50歲以上，發現不同年齡層的病人有不同的原因來尋求醫學美容治療。30歲以下年輕族群受到社群媒體與時尚風氣影響，會找醫師讓自己變漂亮，讓自己的自拍照片變美，追求變成明星般一樣的美麗外表。

30歲到40歲的族群受到社會壓力與工作需求，希望把外表變成自然輕微的美麗，可以擁有受人喜愛的社交生活，會選擇保守治療，不希望過度整形而變得太假；40歲到50歲族群已經開始走向衰老，希望延緩老化過程，這族群比較不會受到社群媒體與時尚風氣的影響，純粹是自我追求延長年輕外表的時間，會追求比較有效的方式來改善鬆弛下垂的皮膚。

50歲以上族群，更重視延緩老化的治療，體內賀爾蒙缺乏，皮膚肌肉機能減退，希望追求更有效的治療，注射填充物填充凹陷的臉頰，利用各種非手術拉皮與開刀手術拉皮來改善鬆弛的皮膚，非手術類的拉皮有埋線拉皮、音波拉皮或電波拉皮，患者通常會選擇比較保守的非手術類拉皮。

擔任藝群醫學美容集團總裁的王正坤醫師表示，研討會中，有些外國醫師手法很好、有些外國醫師手法較差，在韓國現場示範的醫師當中，有些注射填充物的手法可能有風險，可能注射錯位置導致美感不足、壓迫血管或血管栓塞。有些外國醫師埋線拉皮的層次不對，可能埋在充滿血管神經的地方，增加埋線風險，或者埋線位置設計不良、手藝不良，造成凹凸皮膚表面或疤痕。

王醫師說，外國醫學會議的特色就是聽眾會當場對於講師提出不同意見、當場辯論，出國開會要有判斷能力，有些不成熟的外國治療方法需要適度修正，臨床醫師要多讀書、多參加醫學教育訓練會議，多比較不同醫師的觀念與手法，充實醫學知識與手藝是醫術成功的不二法門。

王正坤長期舉辦醫學教育、指導醫師如何預防醫學美容副作用，落實治療前詳細告知病患副作用與治療原理，患者簽署「知情同意書」後，才可以進行治療，以此保障病人安全。

我國皮膚科醫師王正坤參加在南韓首爾舉行的2019世界醫學美容醫師專家會議WEM（World Experts Meeting）。（圖：王正坤醫師提供）

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