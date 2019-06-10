太陽餅沒太陽不稀奇！台中市砸6億蓋媽祖園區沒媽祖...

2019-06-10 07:26

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市府歷經5年，花費6億興建的大安媽祖主題園區「基座」已經完工，最近要辦理營運移轉，但因為「有基座沒媽祖像」，也讓招商蒙上變數，民眾譏：太陽餅可以沒太陽，媽祖園區沒媽祖，6億公帑是這樣花的嗎？

據了解，這個由前市長胡志強時代規劃並編列預算，並在前市長林佳龍任內完工的媽祖園區，最早編列的6億預算，是包括媽祖雕像及基座，並且還有所謂的「瞻仰大道」。

但歷經朝代更替，由林佳龍再到現任市長盧秀燕，6億預算只完成了一個基座，而且基座也從原本規劃的「4層樓加3層屋突」，變成「3層樓加1層屋突」。

而不止是6億的興建內容「減項再減項」，出現沒有媽祖像也樓層減少的「6億基座」，也因為不同宗教團體的意見，由當初宗教意味濃的媽祖園區改成海線觀光景點。

由於建物已完工，並開始辦理後續作業，台中市議會交通地政委員會日前前往考察這個「六億豪華大基座」，綠營議員陳淑華就擔心：會不會變成蚊子館？而國民黨議員李榮鴻則說，其實以現在泛藍跟中國互動的情況，如果綠營不反對，從中國迎來一個媽祖雕像或是進口石材做雕像並不難。

雖然藍營議員這樣說，但因為台中市議會也已經決議未來媽祖雕像不能再動用市庫經費，由民間企業募款認養，到底這個基座何時能迎來媽祖？目前沒人可以給出答案。

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