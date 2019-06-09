梅雨滯留鋒面釀致災性大量降水 週二起豪大雨至週末

2019-06-09 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，今、明（9、10日）兩天「滯留鋒」逐漸回到北部海面，週二（11日）「梅雨季」第5道鋒面抵達，到週四間可能發生致災性大量降水。氣象局也指出，週五、週六鋒面往南壓，全台依舊會是有雨的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今明兩天天氣將維持高溫炎熱天氣，明日在山區午後因「滯留鋒」逐漸回到北部海面，則可能發生局部性陣雨或雷雨，不過氣溫雖因雲增多而稍降、天氣仍偏熱。至於「梅雨季」第5道鋒面則會在週二抵達，台灣將進入今年5月以來最不穩定的一段時間，因「滯留鋒」在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，加上有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」形成，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…等）發生的機率高，到週四間有帶來致災性大量降水的潛勢。

氣象局則指出，這一波鋒面會持續影響到週六，其中週二到週四間雨勢最明顯，全台有局部大雨或豪雨；在週五、週六的部分，因鋒面往南壓，全台依舊有雨，但會以南部雨勢比較明顯。至於溫度方面，週一各地高溫因降雨約30度；週三、週四因鋒面往南移動，加上北部吹偏北風，一整天溫度會降到約25、26度。

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