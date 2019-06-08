迎接暑期旅遊旺季 花蓮即起熱鬧到9月

2019-06-08 09:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮迎接暑期旅遊旺季，即起至9月，共計18項活動輪番登場，由花蓮紅面鴨FUN暑假打頭陣後，接續鯉魚潭夜間水舞劇場、夏戀嘉年華、原住民族聯合豐年節等，目前旅宿、伴手禮業者及夜市攤商也同步配合行銷觀光，加入多元支付行列，月底還將擴機到800台，提高民眾消費方便性。

花蓮夏季大型活動「紅面鴨FUN暑假」，預計6月29日起跑，今年融入「愛麗絲夢遊仙境」童話場景，並設置趣味性的親子互動設施，供民眾探索玩樂，7月12日至8月11日，花蓮鯉魚潭每晚會將以潭面為舞台，安排長達1小時的山水實境秀展演。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，受年輕人喜愛的夏戀嘉年華，則從7月4日起至11日為期8天，邀請多組知名藝人、團體輪番登台，這將會是暑假期間全國最大型的戶外演唱會，歡迎國內外遊客一起造訪花蓮，嗨翻仲夏夜。

另外，被親子封為CP值超高的「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」，也將於7月1日開幕，截至8月25日止，提供多種戲水設施、滑水道等讓大小朋友清涼一夏；7月尾聲則有客家族群的「客鼓鳴心–鼓王爭霸戰」及原住民族的聯合豐年節，最美花毯金針花季緊接8、9月在赤科山、六十石山盛開。

花蓮縣府今年還推動多元支付，輔導東大門夜市、金三角商圈整合多種主流支付方式，目前除有伴手禮業者、觀光景點攤商加入外，各鄉鎮市農會超市、在地連鎖百貨業也提出申請裝設多元支付設備，目前簽約數量已有600台，預計月底擴增至800台。

多元支付機台整合包括國內外信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、支付寶及微信支付等行動支付，另支援愛金卡（iCash）、悠遊卡、一卡通等電子票證，預計還會再加入Taiwan Pay、韓國錢包Hana等。

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