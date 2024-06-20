中捷撞桁架事故 運安會調查報告籲檢討緊急停車規定

國家運輸安全調查委員會今天公布中捷事故調查報告。（記者蔡思培攝）

2024/06/20 14:11

〔記者蔡思培／台北報導〕台中捷運軌道去年5月10日發生建案高空塔式起重機桁架掉落意外，遭列車撞上，釀1人死亡、15人受傷。國家運輸安全調查委員會今公布事故調查報告，點出中捷未明確規範人員可在緊急狀況未經授權停車、未訂有簡短的緊急停車通訊用語。此外，受訓練人員約需15至16秒時間才能開啟蓋板並按壓緊急煞車按鈕，但當時從站務員發現軌道上有異物至列車撞上僅12秒。

事發當天中午，中捷周邊高空工程塔式起重機桁架挫曲斷裂，在失去支撐後墜落至文心南路上，部分桁架12點27分03秒侵入台中捷運軌道區。運安會表示，桁架侵入中捷軌道區並撞及隔音牆而產生散落物後，雖導致第三軌因遭散落物碰觸接地而瞬間斷電，但電力系統自動執行線路量測時散落物已彈開，系統未偵測到異常又復電成功。

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桁架侵入台中捷運軌道區後，中捷一部列車12點27分29秒從中捷豐樂公園站出發。車站保全人員發現異狀，12點27分31秒欲通知隨車站務員停車，但使用的對講機無法與隨車站務員的手持無線電通訊，只能以舉手方式向隨車站務員示意停車，加上中捷並未有緊急停車手勢之規範，隨車站務員無法瞭解其意。

隨車站務員發現軌道狀況後，12點27分34秒雖立即通報行控中心停車，並試圖開啟手動駕駛台蓋板按下緊急煞車按鈕，但列車在12點27分46秒就以每小時43.7公里時速撞上桁架。

運安會經專案調查小組測試，完成訓練的人員約需15至16秒時間才能開啟蓋板並按壓緊急煞車按鈕，事故當天隨車站務員發現軌道上桁架至列車撞及桁架僅12秒，反應時間不足。

運安會也點出中捷有多項不足，包括未明確規範隨車站務員、值班站長及行控中心人員，在緊急狀況可未經授權立即執行緊急停車；未訂有簡短且能立即引起收話者警覺的緊急停車通訊用語；未針對車廂因事故造成破損情況明訂事故後巡檢程序應包括確認是否有人員受困於車底，導致受困車廂下方軌道區乘客未被即時發現。

運安會建議中捷重新檢視緊急停車相關設備與規範及行車事故應變規定，包括評估設置車站緊急停車按鈕、建立簡短緊急停車通訊用語、明確規範緊急停車決策之授權，讓人員在緊急狀況下可立即緊急停車。中捷也應明訂事故後列車巡檢程序，確認是否有人員受困或外物掉落於車底。

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