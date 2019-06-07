最有人情味！鹿港手工紙香包 連續15年端午已送上萬個

2019-06-07 16:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕最有人情味的香包！

鹿港百年香鋪「施美玉名香」業者施起義，連續15年來，都在端午佳節分送「手工紙香包」，累計已送出上萬個香包。

今年94歲高齡的施起義表示， 「手工紙香包」所散發的香味，混合著本草綱目的藥草，以及天然香末的獨門配方香料，帶有中藥氣息的天然香，大約可以維持1年左右，在端午節分送民眾，讓大家可以在酷暑當中趨吉避邪。

「手工紙香包」選用粉紅色紙張，放入獨家香料，用手包好、黏好，最後再用香鋪蓋章用印，雖然是免費分送，但施起義父子堅持手工，用最真誠的心與人分享。

施起義的兒子施振全表示，連續15年來分送手工紙香包，今年在端午連假也都會在香鋪分送，希望透過紙香包跟大家結緣。

現代常見的是用布所做的香包，早年傳統香包則是「中藥材香包」，也就是用中藥材混合後，加入黏著劑，再用模具壓製各種造型，自然香味更持久。

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