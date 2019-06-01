福虎香包、五毒符 送你過端午

2019-06-01 16:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣定古蹟北港鎮安宮每年端午節都會提供「午時水」免費索取，今年更邀請台南知名版畫家洪福田設計可愛童趣風格的福虎香包、五毒符與信眾結緣，歡迎共襄盛舉。

是插畫家也是版畫家的洪福田，擅長以版畫形式展現生動的民俗情調與樸拙趣味，廟方今年邀請他設計出別具風格的香包和符令，傳達台灣民俗宗教信仰中深植人心的溫度。

今天雲林縣政府文化處長陳璧君、北港鎮長蕭永義、雲林縣議員黃美蘭、設計者洪福田等人都在鎮安宮和大家分享，尤其洪福田運用「日式版畫法」繪製專屬的香包老虎圖及五毒符，讓廟方永久典藏，豐富文化資產。

鎮安宮主委莊松裕指出，農曆5月一到氣候逐漸轉熱，又遇梅雨季節濕氣重，瘴癘之氣驟增，許多蚊蟲、毒物開始活躍，所以傳統習俗端午節會在家門口掛上菖蒲、艾草及張貼五毒符、讓孩子戴上附有驅蚊蟲配方的福虎香包，應景又能驅毒保平安。

鎮安宮總幹事楊俊騰表示，廟方今年準備2500份虎仔香包與五毒符，今天起可到鎮安宮打卡可免費索取，或至「縣定古蹟北港鎮安宮」粉絲專頁搜尋更多相關資訊。

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