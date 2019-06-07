2019竹市「端午龍舟競賽」 20強決戰南寮

2019-06-07 13:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2019新竹市「端午龍舟競賽」20強今日決戰南寮舊港，由殺進決賽的市府員工隊代表接受授旗，並在城銷處長顏章聖鳴槍後，為今年的龍舟賽事決賽正式揭幕。

顏章聖表示，過去幾年來市府投入許多經費，建設「新竹漁人碼頭」，國際風箏賽場大草坪、旅服中心旁的親子沙灘、魚鱗天梯等，都已成打卡熱點。而市府也在闊別兩年後，延續過去多年來的傳統，在南寮舊港續辦端午龍舟競賽，藉由龍舟賽事的舉行，要向市民朋友分享建設的成果。

今年計有63支隊伍參加龍舟競賽龍舟錦旗。經過6月2日預賽捉對廝殺後，決賽總計有20支強隊入列，除了歷年爭冠的老面孔，今年殺進決賽的隊伍中也多了不少新血。其中由台積電工程師組成的台積築夢隊A、B隊，雖然B隊於預賽中鎩羽而歸，但A隊不負眾望連續兩屆闖進社會團體組四強。

另一方面，今年的女子組戰況激烈程度更勝以往，除了新竹市女警隊意外於預賽中落馬，上屆冠軍新竹市水上救生協會以及今年首度參賽的捷兔龍舟、青草湖sup樹豆龍舟隊實力更是不容小覷。當然眾所矚目的機關組「警消大戰」今年依舊是竹市龍舟競賽的重頭戲之一，雙方鹿死誰手，即將於今日揭曉。

城銷處表示，除了精彩的龍舟奪標賽，市府配合今年觀光局春遊專案，同步推出拍照打卡兌換單車體驗券及魚貨抵用券等好禮大放送活動，現場也安排街頭藝人表演及熱唱，清爽的端午市集，讓民眾在觀看精彩刺激的龍舟賽之餘，也能大飽口福。

下午4點至5點消防局將舉行「水上救生演練」並宣導防溺常識，現場還有直昇機空中吊掛緊急救援作業，向民眾展現消防弟兄平常訓練有素的操練成果。

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