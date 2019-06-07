因為去年林佳龍「翻船」？ 台中今年不續辦龍舟賽

2019-06-07 10:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府去年斥資2百多萬首度於豐原舉辦龍舟賽，邀集百餘隊伍競賽，但今天端午節，豐原園區軟埤仔溪少了「咚、咚、咚」熱鬧氛圍，據傳龍舟賽不續辦的原因疑因去年有多隊練習或比賽時翻船，雖無人受傷，但民代痛批市府以有安全疑慮為由停辦，令人懷疑逢龍必反的政治因素使然，但也有人聯想是否因去年前市長林佳龍被看好連任，卻不慎「翻船」敗選，今年才停辦龍舟賽。

相較於鄰近彰化縣鹿港鎮每年龍舟賽，台中市礙於河域因素，去年才首度舉辦龍舟賽，吸引大批民眾觀賞。台中市府去年了宣傳花博，運動局斥資百餘萬元，採購6艘小龍舟及2艘大龍舟，並花費2百多萬元舉辦龍舟賽，林佳龍還親自主持點睛儀式，擔任龍舟擊鼓手帶領選手啟航，但今年水岸少了熱絡節慶氛圍，讓豐原民眾少了過端午的趣味，民間只能靠自辦的陸上龍舟賽過乾癮。

市議員陳清龍表示，去年龍舟賽大受好評，今年續辦所需經費不多，可續用去年龍舟，但新市府以場地不合適安全考量及預算未編列等因素停辦，不禁讓人認為是政治考量。陳清龍1日在個人臉書貼文，以去年台中龍舟賽最廣為流傳的豐原東區扶輪社一支隊伍，因重心不穩，在岸邊翻覆為例，陳清龍指出，是不是因為去年這樣翻船，台中市府就不辦了。也讓網友聯想，是否暗指林佳龍團隊意外在大選翻船。

陳清龍今日澄清，去年台中龍舟賽是小型趣味龍舟，大家開心過節，臉書以翻船照片反諷市府沒續辦，並無與去年大選或政治相關的意涵，請網友不要過度聯想；台中市立委第八選區參選人翁美春說，去年是趣味龍舟賽，好的活動就該延續，不該分黨派，讓民眾有應景活動參加。市議員陳本添說，去年台中龍舟賽是為了宣傳花博，今年因場地乾涸，水流不足加上安全考量停辦，民眾不宜有過多政治聯想。

台中市府運動局表示，今年因水域現況考量，經評估效益，加上去年並未編列今年龍舟賽預算，水上龍舟賽確定停辦。

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