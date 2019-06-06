嘿咻！嘿咻！韓國瑜擊鼓 愛河龍舟賽明傍晚登場

2019-06-06 22:29

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜率副市長及25名局處首長勤練龍舟，將與國高中校長、普門中學教師及家樂福龍舟隊競技。

2019高雄愛河端午龍舟嘉年華明天（7日）傍晚5點開幕，賽事總獎金150萬元吸引132隊、3135人競逐，市府隊今天先於河道練習，韓國瑜擔任擊鼓手，運動發展局長程紹同擔任奪標手，葉匡時等3名副市長、25名局處長奮力划舟，局處長聽著鼓聲節奏划槳，展現團隊默契。

市府隊將於週日（9日）晚間6點進行表演賽，而正規賽冠軍隊伍最高可獲得獎金10萬元。

活動代言人、藝人夏光莉，明天將著古裝出席開幕典禮，並於週日晚間擔任表演賽鳴槍貴賓，而此次外籍選手有24隊、超過3百人，包括來自香港的無止龍、西雅圖高雄姐妹市協會、NSYSU國際學生龍舟隊、北京西城什剎海社區聯隊、上海市中醫藥大學龍舟隊及高雄美國學校。

明天（7日）上午8點至12點，愛河旁舉辦全民國防教育多元體驗「端午節系列活動」-自力造筏、親子獨木舟、定向越野，下午2點至晚間9點半進行直道競速預賽，傍晚5點於音樂館前廣場舉行開幕典禮。

8日上午8點至11點30分進行龍舟拔河比賽，下午2點至9點半進行直道競速預賽； 9日下午2點至晚間8點進行直道競速決賽，晚間6點舉行表演賽，晚間8點半起進行閉幕頒獎典禮。

運動發展局表示，賽事期間，河東路及河西路（中正四路至五福三路段）全線車道將進行交通管制、禁止車輛停放，相關訊息可上運發局官網，或洽詢（07）7229449。

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