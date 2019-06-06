高屏端午連假增2成運量 推4大優惠

2019-06-06 23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所啟動端午連假疏運，高屏整體運量增加2成班次，將視人潮機動加班，更推出4大優惠措施，國道客運平均85折，並轉乘在地客運或公車享一段票免費、「台灣好行」路線使用電子票證半價、墾丁快線來回車票也享優惠價。

監理所前往公路客運場站及重要運輸節點，加強檢視車輛維養、駕駛員暨增班調度及場站安全措施等，要求業者每日落實車輛各項安全設施，如安全門、胎紋檢查，並遵守駕駛員行前酒測及工時等規定，確保行車安全。

市府明起至周日推出愛河龍舟錦標賽，但周邊實施交管措施，建議民眾搭乘捷運「O2鹽埕埔、O4市議會」站、或可抵達「歷史博物館（高雄國際會議中心）、台灣銀行（健保署）、大成街口（輕軌真愛碼頭站）及高雄女中（真愛碼頭）」等站點的相關市區公車路線，皆可前往欣賞。

至於新興景點崗山之眼，民眾可以在高雄捷運南岡山（R24）站1號出口，搭「紅68」市區公車至「大莊公園」，再轉搭「崗山之眼觀光公車」；重要景點佛光山每日往返高鐵左營站、高雄市區（含鳳山）或台南地區至佛光山客運接駁班次共131個班次。

屏縣府推出黑鮪魚文化觀光季到本月底，每日提供270個班次客運班車，分別接送高鐵左營站、高雄火車站、屏東火車站、潮州火車站等往、返東港的旅客需求；熱門景點山川琉璃吊橋，由屏東客運每日提供101班次，自屏東火車站前的屏東轉運站發車，讓民眾登高望遠，又怕開車不熟當地路況。

值得一提的是，台灣燈會雖已閉幕，但在大鵬灣仍留下6座主、副燈供民眾欣賞，且連假跨海大橋上演開橋秀及七彩霓虹光雕秀，有停靠大鵬灣公路客運9117、9127、9189及市區客運503等公車路線，讓民眾感受宛如燈會時的燦爛。監理所表示，民眾可利用「iBus_公路客運」或開車族必備的「幸福公路」APP查詢行車資訊。

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