花蓮慶端午 各大飯店、景點攬客釋好康

2019-06-05 12:11

［記者王峻祺／花蓮報導］端午連假將至，花蓮平均住房率高達9成，各大旅遊飯店業及海洋公園、休閒農場等紛紛祭出好康優惠攬客，就連人氣超高的花崗山親子遊戲沙池也連開3天，邀請爸媽帶著孩子一起到戶外放電，享受歡樂親子時光。

花崗山閒置廢棄游泳池目前已搖身改建成為戲沙池，並提供共融式遊樂設施，上月起固定於每周六、日下午4點至晚間8點半開放，獲得民眾好評，今年端午連假再加碼，提前至7日開放，一連3天要讓親子玩好、玩滿。

花蓮遠雄海洋公園也提前Fun暑假，設籍宜蘭、花蓮及台東的民眾，入園可享590元優惠價；新光兆豐農場則推「豐端午」優惠，宜花東3縣居民，入園只要150元，外縣市民眾身分證數字有5者，就贈送園區100元抵用券，3個5則能免費入園，還可挑戰用「鴕鳥蛋」立蛋，成功者送香包。

另外，各大五星飯店也推住房、餐飲優惠，花蓮翰品酒店升級數位通訊軟體Line官方帳號，除必備住宿、餐飲消息告知外，也啟用一對一聊天功能，花蓮食衣住行疑問都能為民眾解惑。行銷企劃部資深副理黃宜旋說，即日起至6月28日，只要加為Line友並發送文字，就有機會獲得雙人早餐招待券，預計送出一整個月的免費早餐。

被網友票選為全台最美飯店的花蓮理想大地，則邀遊客6月7日中午11時到理想挑戰立蛋，成功立蛋旅客，只要拍照上傳官方粉絲專頁並公開分享，就可品嘗以木瓜溪天然純淨甘甜泉水製成的瀧澗冰棒，7日、8日下午還有水中拔河賽，前4名可免費獲贈明星伴手禮西班牙蜂巢糕。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法