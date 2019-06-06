端午連假 西濱快速路不塞車攻略「照過來」

2019-06-06 14:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱快速公路的苗栗縣竹南路段、彰化縣大城路段，於過往連假期間，易出現壅塞情形，端午3天連假將於明天展開，公路總局第二區養護工務處請用路人儘量提早出門，於中午之前經過該路段，並提供建議替代道路，讓用路人一路暢行。

端午連續假期自6月7日起至6月9日共計3天，預計將出現返鄉或出遊車潮，雖主要仍以國道為主，但西濱公路也有不少用路人使用。

第二區養護工程處，根據以往連續假期觀察，預計西濱公路的端午連假將湧現與春節連假期間相同車潮，而根據春節及清明節連假期間VD所測得交通量預估，端午連續假期第2、3天（8～9日）竹南路段北上每日交通量大約會落在2萬～2萬4千輛次、大城路段北上每日交通量大約會落在1萬2千～1萬4千輛次，尖峰時段預估會在下午1點至晚間11點。

為避免竹南、大城路段產生壅塞，二區養工程處請用路人儘量提早出門，於中午之前經過該路段；若民眾需於尖峰時段行經該路段，民眾行駛於台61線竹南路段不要在西濱交流道等待匯入國道3號，請繼續往北直行台61線約7公里後，再右轉接西濱公路聯絡道至國道3號香山交流道繼續北上。

另外，北上大城交流道，因大城至芳苑路段尚未通車，且受出口匝道為單一車道與台17線路口有號誌管制，因此車多時可能需排隊等候下匝道，建議民眾可多利用前一個交流道，即雲林縣橋頭交流道提前下匝道接台17線繼續北上。雲林至新竹民眾可多利用台61線台西交流道至台78線再轉台19線至縣道144線接回台61線之替代路線。

二工處呼籲民眾行駛於上述路段，請隨時注意快速公路上的資訊可變標誌，二工處交控中心將隨時依車流情形提供行車建議；出門前也可以利用各項交通實用資訊網站，相關疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站、省道即時交通資訊網及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

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