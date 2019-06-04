端午連假海運航線開1277班次 估可疏運31萬人次

2019-06-04 16:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連續假期將至，交通部航港局副局長陳賓權表示，端午連假海運疏運從6月6日至6月10日，期間台灣本島往返離島間共11條航線、金馬小三通4條航線，較107年端午節連續假期增加屏東鹽埔－小琉球、大鵬灣－小琉球航線，總計開航1277班次，預估可疏運31萬1134人次。

端午連假及暑假即將到來，不少民眾規劃搭船到離島享受美好假期，為因應大量旅遊人潮，航港局已於5月底進行為期3天的載客船舶及海運客運場站聯合督檢，共完成固定航線載客船舶60艘及海運客運場站4處的抽查，所有船舶缺失已於6月4日前全部複查完成，以確保航行安全。陳賓權表示，這次聯合督檢涵蓋全台灣（含離島地區）的固定航線載客船舶及海運客運場站，扣除修理、停航船舶外，抽查率達100%，並要求船舶於復航前，須完成檢查合格始得開航。

航港局表示，這次督檢重點為「絕熱保護裝置」、「機艙電纜」等高頻率缺失項目，及是否播放「搭乘載客船舶安全須知影片」，因為日前於多瑙河發生船難，認為播放安全影片有其必要性。另外，為服務身心障礙民眾並強化旅客乘船安全意識，航港局於今年5月份拍攝了3分鐘的乘船安全影片須知，並以中文搭配中、英文字幕及專業手語翻譯顯示的方式，讓民眾在旅途中能輕鬆吸收航行安全知識，如救生衣置放地點與正確穿法、航行期間乘客應注意事項等資訊，以供業者於開航前播放。

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