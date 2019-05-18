端午連假86條客運路線推優惠 單程最多可省105元

2019-05-18 10:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連續假期將至，為鼓勵民眾多連假出遊、返鄉多利用公共運輸，交通部公路總局補助客運業者，讓業者在提供平均85折票價優惠。公總表示，今年端午連假總計有14家業者共86條路線提供優惠，可省下5元至105元不等的車錢；優惠最多的是國光客運台北－阿里山，優惠價只要585元，可省105元。

今年端午連假有提供票價優惠的客運業者，包含國光客運、統聯客運、和欣客運、阿羅哈客運、首都客運、葛瑪蘭客運、豐原客運、日統客運、大都會客運、台北客運、台中客運、新竹客運、豪泰客運、三重客運等。

票價優惠方面，國光客運台北－苗栗端午優惠價175元，較原價省35元；台北－台中優惠價270元，省30元；台北－彰化優惠價290元，省30元；台北－台南優惠價430元，省50元；台北－高雄優惠價535元，省55元；台北－屏東優惠價560元，省60元。國光客運較原價省最多的是台北－阿里山省105元，優惠價只要585元。

統聯客運3排椅台北－嘉義優惠價400元，省40元；台北－台南優惠價430元，省50元；台北－高雄優惠價535元，省55元；台中－台南優惠價250元，省20元；台中－高雄優惠價320元，省30元。和欣客運3排椅台北－台中優惠價245元，省20元；台北－台南優惠價430元，省50元。另外，要搭和欣客運從台北去台中港逛街，優惠價只要280元，省20元。

阿羅哈客運3排椅台北－台中優惠價260元，省52元；台北－嘉義優惠價410元，省40元；台北－高雄優惠價545元，省55元。日統客運3排椅台北－斗六、北港鎮、民雄鄉、四湖的優惠價均為370元，皆省50元。首都客運3排椅台北－礁溪優惠價80元，省16元；台北－宜蘭跟台北－羅東優惠價皆為110元，省21元。葛瑪蘭客運3排椅板橋－礁溪優惠價115元，省25元；板橋－宜蘭及羅東優惠價皆為140元，分別省25元及30元。

另外，連假期間民眾搭乘所有國道客運、台鐵與高鐵後，於10小時內轉乘全台各地客運，均享有一段票或基本里程免費；多條台灣好行路線這次同樣有推出使用電子票證乘車，可享票價5折優惠。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法