台鐵端午連假尖峰時段長途自強號完售 剩餘車票5/25重新釋出

2019-05-23 12:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵四代票務系統上線後首遇連續假期訂票，台鐵局表示，第1分鐘就訂出5萬8731張車票，截至上午10點訂出23萬6779張車票，系統相當順暢。目前尖峰時段東、西部幹線長途自強號均已售完，台鐵局表示，民眾訂票後未於2日內付款取票，逾期未取車票將於5月25日上午9點重新釋出供民眾訂票。

台鐵今日凌晨0點開放訂購端午疏運期間車票，許多網友在第一時間就紛紛說成功訂到票、還蠻順的、收工睡覺囉；不過也有網友試了4個車次都沒票，還有很多網友信用卡付款一直失敗。

台鐵局表示，新系統將原訂票最大流量頻寬，從600MB提升至5G頻寬，能滿足每分鐘60萬筆交易，許多民眾覺得用起來不順，可能是平時沒有訂票，要購買連假返鄉車票時，第一次操作對於新版操作介面不熟悉導致；至於付款失敗，推估是付款連線至中國信託付款網站時，第一時間流量過大導致中信付款網站塞住，不過只要成功訂票，2日內皆可付款取票。

台鐵局表示，目前東部幹線6月6日下午2點至隔日下午3點台北往花蓮、台東方向，及6月9日上午8點後花東往台北方向，長途自強號座位均已售完。西部幹線6月7日下午1點前台北往高雄方向，及6月9日上午10點後高雄往台北方向，長途自強號座位均已售完。

南迴線則不論是高雄往台東、台東往高雄方向，各車次自強號均尚有餘位。另外，6月6、7日及6月9日東部幹線4班實名制列車，將於明日0點起開放身分證字頭為U、V或今年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵局提醒完成訂票旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及統一、全家、萊爾富、OK取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於25日上午9點重新釋出供民眾訂票；另外，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票資訊皆可上台鐵局官網－剩餘座位查詢功能查看。

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