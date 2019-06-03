端午連假 高市最塞地點、時段在這裡...

2019-06-03 15:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局估計端午連續假期3天，市區與觀光景點將湧入大量車潮，往常經驗推估西子灣、駁二及旗津將會最壅塞，交通量較一般假日增加20%至30%，為避免塞在路上影響遊興，警方除加強交通疏導與管制，市府呼籲多利用大眾運輸工具。

交通局依據大數據及歷年車流，整理出連端午連續假期，市區壅塞路段主要幹道部分，6月7日總流量將是最高，多為觀光車潮，各幹道往交流道方向交通量，將較一般假日增加10至15%，景點周邊道路以6月8日流量最大，包括西子灣、駁二及旗津等景點，應會在下午最壅塞，較一般假日增加20至30%。

交通局表示，連假高速公路周邊幹道車流會呈現雙峰，落於中午及傍晚夜間兩時段，預估6月7日大中路、九如路、建國路、中正路、三多路往高速公路方向，最壅塞時段為10至13時、16至19時。

6月8日最易壅塞時段應集中於10至13時，另幹道往市區方向則最易於11至13時、16至22時發生壅塞；6月9日收假日各幹道雙向中午開始車多，15至22時最壅塞，預計多為返回工作地車潮。

此外，高市各景點周邊道路，預估連假第2天即6月8日流量將達最高，西子灣、駁二及旗津景點，最壅塞時段將是14時至20時，旗山美濃以16至20時最壅塞，大魯閣草衙道與義大世界壅塞時間則落於16至22時。

交通局表示，熱門景點駁二特區、西子灣、旗津周邊停車場空間有限，連假期間將一位難求，呼籲多搭乘公共運輸，或於旅途中停車轉乘捷運，再步行前往各景點，並提醒在連假期間出遊前，務必先做好車況檢查，並瞭解各項交通疏導措施。

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