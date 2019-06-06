啟動渡假模式！端午連假這三天就這樣玩新竹市！

2019-06-06 22:59

［記者洪美秀／新竹報導］端午節3天連假想好去哪玩？新竹市府規劃「水岸玩透透兩日遊」攻略，邀民眾來消暑一夏，包括新竹漁人碼頭的端午嘉年華龍舟賽，有20支勁旅爭奪冠軍，還有端午市集及親子沙灘玩水；隔天可到青草湖體驗SUP立式划槳、踩天鵝船消暑，傍晚造訪最新夕陽秘境新竹左岸「舊港草原」，欣賞無敵夕陽，感受初夏美好時光。

市府城銷處表示，端午連假第一天可到新竹漁人碼頭參觀端午龍舟賽決賽，其中最精采的「警消大戰」，絕對可讓市民大飽眼福，一旁也有美食市集、音樂與戲劇表演，晚餐則可品嘗港邊供應最新鮮海產的美食餐廳，體驗最在地海味。

只要到新竹南寮人氣點親子沙灘、龍舟競賽活動現場、魚鱗天梯與活動標的物-小粽合影並上傳照片到臉書打卡，公開留言「我愛17公里海岸線」就可獲電動腳踏車抵用券或南寮漁產直銷中心漁貨抵用券，限量各五百份。

第二天可到最夯的水上活動青草湖SUP立式划槳現場，青草湖除吸引國外遊客特地造訪，今年更有新人特地前來拍婚紗，留下「永浴愛河」的紀念美照；今年也推出天鵝船，可讓民眾沿著湖畔浪漫踩船，觀賞青草湖水域美景。

或可到新竹左岸及微笑水岸，騎YouBike或自行車，可飽覽水岸風光，東起千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地，連結頭前溪橋下的滑板公園，下游有溪埔子人工濕地、新竹左岸草原區至竹港大橋，終點可停留在「舊港草原」看夕陽。

城銷處表示，團體客只要參與兩天一夜以上行程，且行程中的假日未超過一天，觀光局即可補助旅行社每人每日500元住宿，可洽：0963-086-776。

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