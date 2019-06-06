楊梅瑞溪非營利幼兒園動土 明年9/1開學！

2019-06-06 20:55

〔記者陳恩惠／桃園報導〕「楊梅區瑞溪非營利幼兒園新建工程」今天下午舉行動土儀式，桃園市長鄭文燦說，今天動土後，明年3月竣工、5月招生、9月開學，楊梅區在公幼的指標上也要達到六比四，不只市長要得到五星級評價，我們的幼兒園、家長也要五星級，若市府增設公幼、辦理非營利幼兒園達到4成或超過4成5，將考慮第三胎優先入學！

鄭文燦解釋，由於現行教育部規定的入學方法，讓有特殊條件的先入學，讓一般生經常抽籤都抽不到，造成市府和議員很大困擾，若幼兒園蓋到4成或4成5，就可舒緩一般生的入學門檻，相信可滿足埔心地區年輕家庭的就學需求。

瑞溪非營利幼兒園新建工程，將興建地上3層建物，占地約502.94平方公尺，樓地板面積約1445.46平方公尺，戶外活動空間約450平方公尺，總工程經費為3900萬元，預計明年3月竣工，同年9月1日招生開辦，招收對象3至5歲幼兒，提供5個班，每班30人共150個名額。

幼兒園立面採用中性明亮的色彩基底，給予幼生不受限制的想像空間，藉由深凹窗創造空間的趣味性，另又設計大走廊，一方面給予孩子們半戶外的活動空間，一方面可以避免教室午後受到西曬影響，提供幼兒良好的室內及半戶外活動空間；3樓則設置多功能活動室給幼兒充分的遊戲與創造快樂、豐富想像的活動場所。

非營利幼兒園完工後由市府以政府採購法委託專業團隊經營，場地由瑞坪國中管理，由於臨近瑞溪路，因此命名為瑞溪非營利幼兒園。

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