公幼公托嚴重缺乏 台中東區文小10非營利幼兒園動土

2019-05-18 20:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府在東區第9期旱溪市地重劃區文小10學校用地，興建非營利幼兒園，耗資1.1億元，今日舉行動土典禮，預計明年8月開始招收包含2班幼幼班共12班、332名幼生，

盧秀燕參加動土典禮表示，台中市公幼、公托數量嚴重不足，現在執行公幼公托倍增計畫，規劃4年擴增平價優質公共化幼兒園達180班，可容納幼生數超過5千人。

台中市目前全市有241家公幼和11所非營利幼兒園，共容納近1萬9千人，教育局長楊振昇表示，其中幼幼班人數核收112人，為滿足市民對公共化幼兒園幼幼班的需求，明、後學年已計劃增加17班共272人，未來除了在非營利幼兒園、社會公共住宅也會納入規劃新設，對於現在幼兒園也會盤點餘裕空間增設。

教育局指出，文小10學校用地位處第9期旱溪市地重劃區，對外交通方便、公共設施完善、生活機能成熟，由於重劃區內人口逐年增加，市府利用中央前瞻基礎建設計畫，由教育部補助8809萬元，市府自籌2203萬元，合計總經費1億12萬元，興建地上3層、地下1層的校舍建築，預計明年4月工程完工、8月招生，擴大東區公共化教保服務能量。

市議員李中說，目前幼稚園幼幼班非常缺乏，主要是幼幼班師生比較低、成本較高，不少幼兒園就不辦幼幼班，現在文小10非營利幼兒園規劃2班的幼幼班，減少2至3歲幼兒的照顧上出現斷層；市議員何敏誠、邱素貞則盼工程能如期完工，在明年8月正式招生。

台中市目前全市有241家公幼和11所非營利幼兒園，共容納近1萬9千人，教育超指未來4年將優先在公共化教保服務據點數未達成區域，盤點學校餘裕空間、公幼午休教室、公有公共設施閒置空間，希望再增至25所非營利幼兒園，並增加公幼班級數共180班，可再增加5千4百人。

今日文小10學校用地新設非營利幼兒園動土典禮，市長盧秀燕、教育局長楊振昇、立委黃國書、市議員及東區區長陳佩玉及多位地方里長均到場為工程祝禱祈福。

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