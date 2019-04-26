中市非營利幼兒園動土 「媽媽市長」缺席挨轟

2019-04-26 16:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市南屯區第一所非營利幼兒園今（26）日舉行動土典禮，預計109學年度開辦12班，招生318名。市議員何文海批評，市長盧秀燕宣稱最重視孩童教育，但這件南屯的大事，她不僅未到場，連教育局長也沒到，太過諷刺。

教育部力推非營利幼兒園，委託專業經營團體辦理，因為能配合家長合理工時服務時間，收托時間比照私幼、收費接近公幼，寒暑假仍照常服務，所以招生搶手、供不應求，中市現有7所，108學年度預計再增4所。

主持開工典禮的教育局副局長劉火欽說，考量到南屯區幼童就近托育便利性，在豐樂里「文小65」學校用地新建非營利幼兒園舍，預計109學年度開辦12班，包含3班幼幼班，可提供招收幼生數計318名，提升學習品質及擴大公共化教保服務供應量。

何文海說，幼兒園學費一直是父母不可言喻的重擔，因此主打「收費公幼、服務私幼」，由政府無償提供土地、建物、設備，委託公益法人經營的「非營利幼兒園」，既結合公幼的政府監督和合理價格，又有私幼的彈性，儼然已成家長的最愛。

何文海表示，南屯區新建第一所非營利幼兒園，這是南屯的大事，但是口口聲聲說最重視孩童教育的盧秀燕卻未親自到場主持動土典禮，也沒派副市長來，連教育局長都沒來關切，這就是所謂最關心孩童教育的媽媽市長嗎？實在太過諷刺。

市府新聞局長吳皇昇表示，「過度解讀了」，盧市長與教育局長楊振昇因公務繁忙不克出席，指派劉火欽與在地民眾共同見證並為開工祈福，非常重視。吳皇昇強調，重要的是市政實質上的推動成果，每件市政建設都同等重要，市府重視程度並無分別。

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