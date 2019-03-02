台中公幼3/23起開搶！ 招生登記人數上網即時查詢

2019-03-02 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市108學年度公立及非營利幼兒園3月23日開始報名！今年公幼及非營利幼兒園，第一波增加29班，可增加821個名額，還有第二波將再增10班以上，是歷年來公共化幼兒園增加人數最多，今年仍採二階段招生，但全面改採電腦抽籤，更加公平。

公幼每到招生季非常搶手！以師資來說，公幼師資不但是政府甄選的合格教師，光是家長每個月的負擔費用，公幼一般生不到3000元、非營利幼兒園不到4000元，都比私幼動軏5、6000至上萬元便宜許多，讓許多家長搶破頭。

台中市教育局說，108學年度公立及非營利幼兒園仍延續去年採二階段辦理，第一階段是3月23日至30日，針對不利條件（身心障礙、中度以上身心障礙者子女、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民及特殊境遇家庭子女等）及5歲幼兒，以去年來說，中籤率為8成以；，第二階段是3月31日至4月13日，對象是其他資格幼兒（如3、4歲幼兒），中籤率近7成。

教育局說，今年公幼新增6家至241家、非營利幼兒園新增4家至11家，公幼將增加16班共466人，非營利園增加13班共355人，第二波預計還會追加公共化幼兒園10班，是歷年來增加名額最多的一年，新學年可容納學生數約1萬8000人以上，努力滿足家長對公共化幼兒園的需求。

往年家長為了公幼總是搶破頭，教育局去年採二階段招生，並成立「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統」（http://kids.tc.edu.tw/），讓家長可即時查詢各階段園可招生人數、登記人數等最新動態，教育局說，幼兒園非學區制，家長可評估自身需求及各家報名人數，找出中籤率較高的幼兒園報名。

教育局表示，第一階段將先針對保障優先入園者辦理登記抽籤作業（若登記數少於招生數，不必抽籤）；第二階段再辦理其他資格幼兒入園登記抽籤作業，兼顧保障權益，揭示系統3月23日開始啟動，報名相關詳請可上台中市教育局官網查詢。

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