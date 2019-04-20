爭取公幼5年 北屯最大非營利幼兒園今天終於開工

2019-04-20 17:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕終於等到了！北屯區最大間的公共化幼兒園今天動土開工，緊臨興建中的廍子國小旁，文中小7用地新建非營利幼兒園，預計明年8月開學，可招生272人，可為北屯公共教育不足的問題，稍解燃眉之急。

北屯區人口數28萬、全市最多，加上重劃區移入人口多，年輕家庭最多，6歲以下兒童達2萬人，其中2至6歲就有1.5萬人，但公幼僅9所加上2間非營利幼兒園，可容納8百多人，公共化幼兒園需求很大。

教育局副局長方炳坤表示，目前北屯區的國小多數有設置公托，為了能一次大量增加幼兒托育人數，這次在文中小7用地興建非營利幼兒園（園名未定），占地千坪，興建經費逾9千萬，預定開設10班，包括8班的3至5歲的混齡班，及2班幼幼班，明年就能招生272人，109學年度公共化幼兒園容納人數可超過1千1百人。

新婚的北屯區市議員黃健豪指出，北屯區人口成長快速，年輕家庭移入多，小朋友很多，加上13、14期及長春單元重畫區興建中，公托、公幼及小學都嚴重不足，以目前公幼需求最大，希望至少再增加3家公共化幼兒園。

廍子里長董銘成表示，當地幼兒報名公幼就算擠破頭也很難抽到，只能跨區就學或是讀私幼，家長經濟負擔大且很不方便，地方爭取公幼至少5年，終於等到了；水景里長何明坤也建議，隨著廍子國小明年招生，也盼學區能重新調整，讓孩子就近入學。

方炳坤表示，台中市目前公、私幼比約3:7，目標希望達到4:6，目前全市有241家公幼和11所非營利幼兒園，共容納近1萬9千人，未來4年將優先在公共化教保服務據點數未達4成區域，盤點學校餘裕空間、公幼午休教室、公有公共設施閒置空間，希望再增至25所非營利幼兒園，並增加公幼班級數共180班，可再增加5千4百人。

北屯對公共化幼兒園渴望甚深，今天文中小7非營利幼兒園開工儀式，北屯區當地民代幾乎到齊，市議員陳成添、賴順利、黃健豪、謝明源，廍子里長董銘成、東山里邱財源、和平里長林標權、水景里長何明坤等人，非常熱鬧。

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