收費更便宜了！中壢六二幼兒園明年8月招生 每月3500元

2019-02-19 22:34

〔記者李容萍／桃園報導〕建於民國62年的桃園市立中壢幼兒園六二分班園舍，去年經審查發現為老舊建築，市府教育局決定拆除重建，市長鄭文燦19日主持六二幼兒園重建工程動土典禮時說，六二幼兒園規劃為非營利幼兒園，場地由中壢幼兒園管理，每月費用3500元，降低年輕家庭的負擔，預定今年底竣工，明年5月宣傳、8月招生，預計招收3至5歲共3個班，2歲幼幼班2個班，共122名孩童，提供內壢地區的幼兒更優質學習環境。

鄭文燦說，非營利幼兒園不同於公立幼兒園，經營具有彈性，下課時間可延長至晚上7點，寒暑假也開園，對上班族家長非常方便，目前桃園公立與非營利幼兒園預計占幼兒園總數的4成，而中央在推動托育公共化政策也有補助地方政府，因此，市府將持續推動新幼兒園設置計畫，現有16個園舍尚在動工或設計中，預估明年全市非營利幼兒園可達40個據點，超過4000個名額。

此外，從今年8月起，非營利幼兒園每月收費將從5000元下降到3500元，減少年輕家庭的負擔，明年六二幼兒園招生也可適用。

市府教育局說，六二幼兒園重建工程總經費4540萬元，占地約1035平方公尺，將興建地上3層建物，樓地板面積約1660平方公尺，戶外活動空間約274平方公尺，是非常適合興建幼兒園的基地，園舍的規劃設計引入「從遊戲中學習」的理念，建構開放自由的學習空間與環境，強調「玩中學」、「做中學」，讓每個孩子在充滿鼓勵與探索的環境中不斷的建構經驗、發現學習。

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