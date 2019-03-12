竹縣首間非營利幼兒園動土 明年9月招生

2019-03-12 14:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新建第一座文小一非營利幼兒園，今天吉時動土，總工程經費9000餘萬元，園舍外觀將導入自然的風、調色盤的概念，預計明年9月招生，招收2歲班2班、3至5歲班8班，共10個班級、272名學生。

新竹縣政府2017年11月獲核定「前瞻計畫：校園社區化改造計畫―營造友善育兒空間」，在文小一及文中二各新建1間非營利幼兒園，總經費1億8388萬元，中央補助85%、1億5628元，自籌2760萬元。其中，文小一非營利幼兒園新建工程由陸豐國小辦理，歷經3次流標，1月25日決標由松揚營造得標，360日曆天；文中二則預定本月27日動土。

今天的動土儀式，由學童吟唱、擊鼓及舞蹈表演揭開序幕。縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、立委林為洲、多名民意代表及學校校長等，出席參加。

楊文科表示，竹北市人口18萬8000多人，0到4歲幼兒有1萬3000多人，幼兒園相當有需求；感謝邱前縣長和各界的努力，他將增加公共及準公共化幼兒園50園（班）做為縣府施政的重點，持續利用現有學校空間，增加公立及非營利幼兒園，以提升新竹縣教保服務供應量，減輕家長負擔。

工程預計明（2020）年4月竣工，明年9月1日招生開辦，招收2到5歲共10個班級。非營利幼兒園收費介於公立與私立幼兒園之間，下課時間可延長、寒暑假也可上課。

教育處表示，幼兒園位在嘉豐五路與福興東路二段交接口，為地下1樓、地上3層建物，占地約4500平方公尺。由林威政建築師規劃，考量當地風勢強勁，園舍設計採通透性原則導入自然的風，並以調色盤的概念用色彩創造班群空間；戶外則設計了生態農園區、體適能區及塗鴉牆，並將種植多樣性景觀植栽，希望打造一個充滿創意與想像的學習場域。

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