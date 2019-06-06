高市府星光閃閃 甄珍、郭雪芙、李聖傑都來了

2019-06-06 20:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府今天下午星光閃閃，市長韓國瑜偕同亞洲影展影后甄珍、胡錦，亞洲影展影帝江彬，及周丹薇、李聖傑、新生代實力派偶像郭雪芙、新生代實力派新人林意箴等人，宣布「甄愛高雄群星會」將於7月12日登場。

高市府指出，7月12日開幕當天，將有《心有千千結》數位修復版高雄全球首映，此次共網羅14部經典電影全數位版。

韓國瑜表示，電影是一個時代的共同記憶，透過經典電影修復及數位化，讓文化價值跨世代傳承，他號召海內外朋友7月12日起，到高雄重溫台灣愛情電影的風華年代。

這次群星會影展主角甄珍表示，主辦單位這次「為愛而生」的訴求，正是許多影人將一生熱情與夢想付諸電影的原因，她從影55年，也從中領悟：人世間的情與愛有很多種，她更盼望高雄、台灣、甚至世界，一直充滿愛與歡樂。

韓國瑜並偕同甄珍走紅地毯，吸引許多到市府洽公的民眾圍觀，紛紛拿起手機拍照打卡。無法到場的藝人如：李行導演、劉德華、甄子丹、劉嘉玲、呂良偉等，也紛紛自錄影片祝福甄珍。

高雄市新聞局指出，7月12日至28日舉辦的「甄愛高雄群星會」系列活動，主要場地在駁二藝術特區、市立圖書館總館，7月12日開幕片《心有千千結》放映當天，導演李行、女主角甄珍、男主角秦祥林，都將到市總圖現場向影迷致意。

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