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    南市前議長郭信良涉索賄重判13年 檢聲請科技監控遭駁回

    台南高分院駁回檢方對郭信良電子監控聲請。（資料照）

    台南高分院駁回檢方對郭信良電子監控聲請。（資料照）

    2025/04/28 13:27

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市前市議長、現任市議員郭信良被控涉與安南區佃西里長高進見，共同向佃西自辦市地重劃會長廖堅志索賄1300萬元，一審依貪污收賄罪判郭13年徒刑、高9年刑。檢方認為郭、高兩人一審判重刑後，逃亡可能性升高，聲請高等法院台南分院對兩人科技監控；但台南高分院認為兩人停押迄今1年半多均遵期到庭，且有交保金與限制住居、出境出海措施，駁回檢方聲請。

    上週，郭信良另涉台南綠能土地開發護航案，被高雄橋頭地檢署諭知交保30萬元。在二審蒞庭公訴上述重劃會收賄案的高等檢察署台南分署，備妥資料向台南高分院聲請對郭、高兩人實施科技監控。

    台南高分檢聲請指出，在重劃會收賄案，郭信良被重判13年徒刑、褫奪公權8年；高進見被判刑9年、褫奪公權4年。兩人被一審判重刑，升高逃亡的可能性，加上兩人迄今均否認犯行，郭、高還曾與廖堅志北上諮詢台北律師，企圖教唆做偽證。

    台南高分檢表示，郭信良過去長期擔任市議員與議長，人脈關係豐厚，他與高進見關係良好、長期合作，此案1300萬元賄款朋分後去向不明。過去南縣議長吳健保、南市議長黃郁文均涉案判刑後棄保潛逃；最近炒作TDR被判刑的鍾文智也棄高額保金潛逃，顯現郭、高兩人逃亡可能性升高，聲請台南高分院對兩人做科技監控。

    台南高分院說明，郭、高兩人被判重刑後，逃亡可能性雖升高，但法院已對郭、高兩人各交保150萬元與50萬元，且限制住居與出境出海，應足以拘束兩人；而兩人從2023年9月5日停押交保迄今長達1年半多，都遵期到庭，無任何事證顯示兩人有逃亡意圖。

    高分院合議庭認為，檢方未提出具體事證釋明如未對郭、高兩人科技監控，不足以擔保兩人不會棄保潛逃；客觀上也無相關事證足認兩人有逃亡之虞，因為科技監控監視與限制被告人身自由，應審慎為之，衡量國家司法追訴與公益維護及被告人身自由隱私的限制，現階段對郭、高兩人做交保與限制住居、出海出境的替代措施已足夠，符合比例與法益權衡原則，沒有增加科技監控的必要性；但此案還可抗告。

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