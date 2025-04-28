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    朱立倫發動罷免賴總統 民進黨轟：藍委朝拜中共高官才該被罷

    民進黨發言人韓瑩痛斥，真正該被罷免、撤換的，是組團朝拜中共高官卻不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法的國民黨立委們及朱立倫。（資料照）

    民進黨發言人韓瑩痛斥，真正該被罷免、撤換的，是組團朝拜中共高官卻不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法的國民黨立委們及朱立倫。（資料照）

    2025/04/28 13:22

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫今宣布520將發動罷免賴總統，在國會提出罷免案、彈劾案，並下令全黨投入罷免民進黨立委二階段連署；民進黨發言人韓瑩痛斥，國民黨「抄名冊」違法在先，又號召全黨426上街挺作弊，還政治攻擊台灣的民主與司法，民進黨要求始作俑者朱立倫為這一連串荒唐行徑公開道歉。

    韓瑩指出，從上週426集會到今天開記者會要罷免賴清德及綠委行動，證明真正在鬥的就是朱立倫跟國民黨，國民黨自己修嚴選罷法，又搶先「以身試法」，利用黨員名冊抄寫大量死亡連署書，不檢討自身行為違法在先，還利用民粹煽動仇恨情緒大動員「藍白合」鬥司法、鬥民主，根本「見笑轉生氣」。

    對於國民黨要發動罷免總統及民進黨立委，韓瑩表示，真正應該被罷免、撤換的，是組團朝拜中共高官卻不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法、「挺違法」的國民黨立委們及黨主席朱立倫。另外，國民黨宣稱要傾全黨之力發動報復罷免，提醒朱立倫告誡自家黨公職，KPI是有效的連署書，不是比誰便宜行事抄名冊的死亡連署。

    韓瑩呼籲，國民黨多次高喊立法院民生會期，卻以政治鬥爭掛帥，對福國利民法案毫無建樹，奉勸朱立倫，要聽見黨主席選舉最大競爭對手、台中市長盧秀燕的苦勸，「不要再搞政治鬥爭，共同拚民生、顧經濟」，呼籲國民黨懸崖勒馬，除了誠實面對司法外，更要以人民蒼生為念，共同團結因應當前的國際局勢挑戰。

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