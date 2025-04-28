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    台鐵端午連假尚有餘位 花東實名制訂票明凌晨0時開搶

    台鐵公司28日凌晨0時起開放端午連假訂票，29日凌晨0時開放設籍花東實名制訂票。（資料照）

    台鐵公司28日凌晨0時起開放端午連假訂票，29日凌晨0時開放設籍花東實名制訂票。（資料照）

    2025/04/28 13:03

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司今（28）日凌晨0時起開放端午連假訂票，截至上午9時尚有餘位。另外，5月29日、30日及6月1日加開的實名制列車，明天凌晨0時開放設籍花蓮、台東的現住人口，以及國民身分證第1碼為U或V與上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

    台鐵將連假前後一天納入疏運期間，即5月29日至6月2日，今天凌晨開放全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。截至上午9時止，總計完成4萬7741筆、7萬6560張訂票。

    台鐵提醒旅客，完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於4月30日上午9時重新釋出。詳細餘票請查閱台鐵訂票網剩餘座位查詢功能。

    截至28日上午9時車票預訂概況：

    東部幹線

    一、台北往花蓮、台東方向：5月29日下午6時至5月30日上午11時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

    二、台東、花蓮往台北方向：6月1日下午1時至2時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

    西部幹線

    一、台北往高雄方向：5月30日各時段自強號仍有餘位。

    二、高雄往台北方向：6月1日各時段自強號仍有餘位。

    南迴線

    一、高雄往台東方向：5月30日各時段自強號仍有餘位。

    二、台東往高雄方向：6月1日各時段自強號仍有餘位。

    台鐵公司4月29日凌晨0時開放花東實名制訂票。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵公司4月29日凌晨0時開放花東實名制訂票。（圖由台鐵公司提供）

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