京華城案 黃景茂、邵琇珮延長限制出境出海8個月

北市都發會前局長黃景茂。（資料照）

2025/04/28 13:43

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長、民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城圖利案，被列為共犯的台北市都發會前局長黃景茂、都委會前執行秘書邵琇珮，因被限制出境出海的期限將屆，合議庭日前開庭聽取檢、辯意見後，裁定黃、邵2人分別自5月14日、5月3日起，延長限制出境、出海8個月。

全案於去年12月26日偵結起訴11人，柯文哲等人各涉犯違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，全案經台北地院3月、4月密集召開準備程序庭，準備已近尾聲，合議庭排定5月6日起進入傳喚詰問證人程序，連續以每週開2天的全日庭，6月因有數名辯護人預定出國行程而暫緩，7月續傳證人，連同後來的辯論庭，庭期已排到11月。

請繼續往下閱讀...

北檢去年8月底發動收網，先約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇及其助理吳順民，訊後收押禁見，8月30日約談柯文哲到案並當庭逮捕並聲押，柯一度獲無保請回，9月2日法官更裁收押禁見。

邵琇珮於去年9月3日被檢方約談到案，黃景茂9月14日被約談，訊後諭令2人皆限制出境、出海8個月。檢方起訴時，對邵琇珮求刑1年3月，對黃景茂求刑7年。

由於境管期限將於5月期滿，北院法官日前開準備程序庭時，皆已徵詢檢、辯對於是否延長境管的的意見，合議庭評議後認為，2人涉犯圖利罪嫌疑重大，最輕本刑非輕，有相當理由認為有逃亡之虞，裁定邵琇珮自5月3日、黃景茂自5月14日起延長限制出境、出海8月。

全案11名被告包括柯文哲、沈慶京、京華城監察人張志澄、應曉薇、吳順民、台北市前副市長彭振聲、黃景茂、邵琇珮、柯的市長辦公室主任李文宗、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

都委會前執行秘書邵琇珮。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法