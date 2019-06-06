處理流浪狗問題 嘉縣議員提議「把棄養的人收容起來」

2019-06-06 16:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣流浪狗問題嚴重，不時傳出追咬、傷人事件，嘉義縣議會今天召開定期會，縣議員何子凡認為，要解決流浪狗問題要從源頭做起，「建一個收容所，收容棄養流浪動物的人」，主管機關要嚴格取締棄養者。

何子凡說，對於流浪犬問題，應加強宣導絕育，反對棄養，並認真的稽查棄養行為，產生嚇阻效果，斷絕源頭棄養問題；雖然取締上確實有困難，但要如何落實取締，主管機關要有作為。

嘉義縣議員王啓澧日前提出10多隻流浪狗白天在路上「逛大街」的照片，要求縣府處理流浪狗問題，嘉義縣議員詹琬蓁今天在嘉義縣長翁章梁施政報告後，要求說明處理流浪狗方案；翁章梁解釋，嘉義縣流浪狗估計約9000餘隻，若要全數設收容所收容，建設經費約27億元，後續管理每年約2億1600萬元，縣府恐難負擔鉅額經費。

翁章梁說，短期作為部分，縣府將設置強化精準捕捉專線，專人專線受理民眾通報案件，辦理捕捉、緊急救援、運送、絕育及後續委外收容安置等工作；將編列經費以每隻每月代養費1000元，委託民間機構代養，嘉義縣最大民間收容量約600隻，經費每年約720萬元，詹琬蓁則要求，民間代養部分縣府需尋找適當機構，讓流浪狗受到妥善照顧。

縣府表示，今年持續辦理絕育活動並將提高流浪犬貓絕育量，設立海區犬貓絕育站，預計絕育4500隻，中長期部分，將成立專責動物保護管制隊，統一流浪犬管理單位，儘速完成「嘉義縣動物保護教育園區」工程發包，並輔導民間狗場合法化、輔導設置「地區性犬隻暫時安置中心」。

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