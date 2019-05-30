「以後街上可能狗比人多」 嘉義這張照好嚇人

2019-05-30 12:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣野狗問題嚴重，藍綠議員今天在縣議會臨時會反映，縣議員王啓澧更秀出一張11隻野狗「逛大街」的照片，認為政府若無積極作為，「以後街上可能狗比人多」，嘉義縣長翁章梁表示會再跟業務單位協商，定期會時會提出方案。

王啓澧說，嘉義縣山、海區如水上、太保、布袋、中埔等鄉鎮市都有嚴重野狗問題，目前作法是野狗抓到結紮後原地放回，有侵犯性的用精準捕捉，但有時候野狗可能會因為生理狀況，而有攻擊人行為，很難預測；他說，自己也是愛狗人士，也不是要做不人道處理，但野狗嚴重危害鄉親安全，鄉親真的受不了。

縣議員詹琬蓁則說，立委蔡易餘曾承諾要幫布袋鎮處理野狗問題，但目前還沒下文，目前在民雄鄉的收容所空間也不足；她建議台糖公司在嘉義縣有這麼多地，「台糖地可以養一堆豬，縣府也可以找適合的地來承租養狗」。

縣議員林于玲則說，民雄的收容所招標並不順利，可能是因位於垃圾場旁，地點不佳，建議可找更好的場所收容，並建議成立捕狗大隊。

縣議員林秀琴說，「我也被野狗咬到」，她說，有不少人在餵養流浪狗，建議政府要為流浪狗做編號，讓有在餵養的人去負責管理。

縣議員林緗亭說，她曾協助到布袋鎮進行節育措施，但民眾參與度不高，經瞭解，因為許多民眾養狗要看顧魚塭，但認為狗結紮後就不會吠和看顧魚塭，所以就不要結紮，但此觀念並不正確，請縣府加強宣導結紮的重要性。

翁章梁說，政府目前規定不得對流浪動物進行安樂死，現行採精準捕捉，有傷人、追人的野狗會捕捉，但沒辦法把所有的野狗都抓起來；他認為結紮工作一定要做，由於抓狗工作很專業，正評估成立專業拘捕單位，目前積極設立收容場所，並與北部愛狗民間人士合作，促成到嘉義縣設置收容空間。

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