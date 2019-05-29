彰化流浪狗爆量！被追摔傷高中生母泣訴：狗命比人命重要？

2019-05-29 13:02

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驚悚畫面曝光！彰化高三生慘遭流浪狗攻擊摔車命危

〔記者張聰秋／彰化報導〕本月27日晚間，一名18歲高三男學生騎單車回家途中，慘遭2隻流浪狗追咬摔倒，頭部重創送醫急救，流浪狗為患、無人管理問題引發民眾撻伐，彰化縣長王惠美要求負責流浪狗業務的農業處「務必捉到傷人的狗」，但緝捕動作1天過去了，還是抓不到1黑、1白都具攻擊性、會傷人的狗，民眾不禁搖頭痛批，連縣府都束手無策，教民眾如何安心生活？

男學生的媽媽不忍兒子腦部大面積出血，病情仍然不穩定，她泣訴農業單位推動犬隻零安樂死政策，更向動保團體喊話，「動物生命重要，人命就不重要...」請動保團體可以將心比心，看看現在流浪狗為患的現象，「難道這就是你們要的愛心嗎？」

男學生媽媽哽咽說，兒子就要畢業了，開心出門要跟同學打籃球，1個年輕的生命卻找不到安全回家的路，政府和動保團體要保護流浪犬，抓了不能執行安樂死又要原地野放讓狗回到其原本的地盤，繼續攻擊人，人命和動物間，政府為何不能給人一條安全回家的路，卻任由流浪犬街頭遊蕩四處傷人。

男學生被狗追逐攻擊摔車後送往彰化基督教醫院治療，彰基發言人、副院長周志中表示，男學生騎單車經過彰化市彰南路段，突然遭到2隻流浪狗猛追，情急之下摔落馬路，還差一點跌落在田裡，受傷當天搶救後送加護病房觀察治療，目前已轉至普通病房繼續治療中。

周志中指出，男學生被送到醫院時的傷勢，雙手手指、頸部到肩膀都有擦傷、頭部外傷還合併蜘蛛膜下出血，有頭痛的症狀，經過搶救，目前生命跡象還需繼續治療與觀察。

近1個月來，彰化市狗咬路人成傷事件接連發生，從臉書揭露的個案至少3起，民怨沸騰，對此狗攻擊男學生事件，彰化市長林世賢、農業處長陳炳森先後到醫院慰問探視，縣長王惠美指示農業處，「務必捉到傷人的狗」，讓縣民免於恐懼。

不過，彰化縣動物疫所昨天（28日）雖已會同彰化市清潔隊前往案發地調閱路口監視錄影器，準備緝凶，同時進行社區訪視，釐清攻擊學生的黑、白雙犬是不是為民眾飼養的家犬，或是馬路四處流竄的流浪犬？遺憾地是，緝凶1天了，仍然毫無斬獲，民眾聞「狗」色變。

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