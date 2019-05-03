彰市頻傳流浪狗咬人引網友熱議 動防所嘆難為

2019-05-03 13:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕政府保護流浪狗推動「零撲殺」政策超過2年時間，民眾走在馬路遭流浪狗咬傷事件頻傳，近來，彰化市旭光路、南郭路，接連傳出學生和小朋友被流浪狗咬傷，狗攻擊人事件引發網友熱議，有網友怒罵，直接抓去安樂死，並感慨直言，狗咬人無罪、人打狗卻有罪！

狗咬傷人事件在臉書「彰化人大小事」掀起熱議，先是有家長貼文指出，孩子在彰化市旭光路要往全聯超市的路途中被流浪狗咬傷，緊接，又有學生貼文在旭光路附近的南郭路1段也被流浪狗咬傷，文章中附上流浪狗出沒的地圖標記，提醒大家路過該路段，要特別小心、注意安全。

網友留言踴躍，「這麼頻頻傳出狗咬人…也太可怕了吧！」網友驚慌卻無奈指出，要解決流浪狗須先取得動保團體和愛狗人士的包容和諒解。還有網友分享自己曾被狗咬傷的痛，只敢穿前面有鋼頭的安全鞋，狗來追，用安全鞋踹狗護身。

有網友說，無主群隊流浪狗應該強制收容。還有網友嘲諷，「零撲殺」政策強調「精準捕捉」，「精準捕捉=禁准捕捉」。

馬上就有網友跳出來發聲，「狗直接抓去安樂死！有異議的人1人請帶1隻回家養，別在那邊一堆風涼話。」、「開放民眾自行撲殺和食用狗肉，才能徹底解決…」、「捕狗專線沒用，清潔隊垃圾都收不完了哪來時間抓狗，這群狗都晚間出沒，白天躲在草叢及車底睡覺，晚上出來覓食和大小便，最有效的是毒殺…」。

對此，彰化縣動物防疫所長董孟治指出，動防所夾在珍惜動物性命與反對撲殺政策的民眾，成了夾心餅，現實沒足夠的空間安置流浪狗，想蓋新場地，地點曝光就「見光死」，動防所須依法行事，法規要求依照狗會傷人或追人，依優先順序精準捕捉，民眾要指認傷人的狗還要檢具佐證資料，實際執行面的確困難重重，法規規定就是如此，動防所只能盡力會同清潔隊幫忙解決。

董孟治表示，動防所不是不抓，抓的數量其實也不少，「零撲殺」政策2017年2月上路，當年精準捕抓110隻、2018年107隻、今年1月到3月已抓了71隻，目前全縣流浪狗貓收容所最大收容量是161隻，昨天（2號）收容量144隻，只剩17個收容空間，收容空間相當有限。

各地清潔隊協助動防所捕抓業務，彰化市公所清潔隊長林群富表示，已接到動防所通報旭光路、南郭路1段流浪狗咬人事件，公所最近會派員實地勘察解決。

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