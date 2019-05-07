獒犬和老虎大便可驅野狗？ 專家揭露真相是…

2019-05-07 20:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市近來因為流浪狗咬傷學生和小朋友的傷人事件，在社群臉書被揭露，以及有民眾向媒體爆料轎車慘遭野狗破壞花大錢修車，使得流浪狗橫行街頭的問題受到關注，網友提供驅野狗偏方百出，有網友說用老虎大便的屎尿臭味可以驅狗，更有網友說噴辣椒水也可驅狗，不過，專家駁斥傳聞，毫無學術研究的根據，聽聽就好，別信以為真！

不少民眾在名為「彰化踢爆網LINE一組群」的賴群組中討論彰化市流浪狗的問題，有民眾直言流浪狗問題無解了，因為無處收容，而且執行「零撲殺」保護流浪狗生命的愛護動物政策。

此番言論引發民眾提供坊間流傳驅趕野狗的偏方，有民眾說，在野狗出沒的地盤，堆放獒犬或老虎大便，以動物大便的臭味薰走野狗。還有民眾建議用棍子驅狗，更有民眾說，門口種辣椒、大蒜等刺激味重的植物，狗聞到刺鼻味就會離開。就有人附和說，狗討厭辣味，嗅覺又比人類靈敏，用刺鼻味驅狗可行。

不過，中興大學獸醫學博士的彰化縣動物防疫所所長董孟治指出，上述民眾提供的偏方，只是大家口耳相傳但無科學根據的方法，目前相關學術研究論文，沒有相關調查研究報告。

董孟治說，其實，在群聚動物的世界裡，狗只要成群結隊就跟人一樣，一群小囉嘍聚會當中只要1個當王帶頭，當王的喊衝，小囉嘍就會壯膽跟著衝，狗也是如此，狗王發現人類對牠們不友善、侵犯牠們就會帶頭起鬨，狗群聚攻擊人的風險相對高。

董孟治指出，民眾路上遇到狗成群，最安全自衛方式就是原地保持安靜站立，不要直視狗的雙眼、更不要跑，慢慢遠離狗的視線為宜，通常，狗會攻擊人往往是在人類侵犯狗的地盤、狗正在進食或正哺育小狗仔，或是人類欺負或作弄狗，出現這類情境，狗就會展開攻擊人的動作。

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