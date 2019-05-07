驚悚！ 家貓慘遭10幾隻流浪狗圍攻分屍

2019-05-07 18:25

〔記者湯世名／彰化報導〕毛骨悚然！彰化市南瑤路附近今天上午驚傳1隻家貓遭10多隻流浪狗追逐、圍攻，最後慘遭咬死分屍驚人事件，分享影片的魏先生指出，流浪狗追咬小動物後，緊接著會把範圍擴展到小孩、老人，到時候後果不堪設想，相關單位應想辦法徹底解決流浪狗暴增的問題。

根據臉書《貓狗龜殼花論壇》今天PO出的一段影片顯示，一開始有1隻家貓從影片中竄出，躲入民宅騎樓，後方則是有10多隻流浪狗緊追而至，將家貓團團圍住，開始攻擊，家貓無法脫困，不斷遭流浪狗群狠咬、撕咬，最終1貓不敵10多隻流浪狗，慘遭咬死分屍。

影片PO出後引發大批網友撻伐，有網友說沒帶武器，連人都不敢靠近。還有網民說：「太恐怖了，彰化市以後要變成無貓城了。」有網民說，看了實在毛骨悚然，這隻貓除非是「葉問」，否則不死也難。

分享影片的魏先生強調，政府單位一定要解決流浪狗問題，否則今天是小動物被咬死，下回恐怕就會找上小孩、老人，後果不堪設想。

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