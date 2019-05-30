名模休假當志工 全是為了「牠」

2019-05-30 20:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕凱渥模特兒經紀公司旗下藝人今天利用休假期間，參訪新北市立板橋動物之家，進行一日志工體驗，熱愛毛寶貝的王心恬與可愛的公關犬一起拍攝合照，也幫狗狗梳理毛髮、陪同散步及餵食，推廣友善動物觀念。

凱渥許多名模本身就有飼養毛寶貝，也很關心動物保護議題，今天包括王心恬、周家漢及童星陳元豪等11名藝人，共同參訪板橋動物之家，擔任一日志工，除了認識流浪動物的收容環境，也與公關犬運動健將「小葳」及「小草」互動拍攝，推廣「認養不棄養」的觀念。

陳元豪說，毛寶貝進入動物之家等待領養的過程，需要被照顧、被關愛，很高興有機會到動物之家當志工，幫忙照顧流浪的毛寶貝，帶著狗狗在園區奔跑、運動非常開心，希望為動物保護盡一份心力。

動保處長陳淵泉指出，新北市長期推廣「認養不棄養」的動保觀念，2015年3月起實施「零安樂」政策，為建立收容動物良好的生活品質，每年修繕動物之家設施，並添購寵物專用運動器材，增設收容犬隻的運動場所，動保員餵養動物時，加強毛寶貝與人的互動訓練，幫助犬隻社會化，培養成為具備專長的工作犬、守衛犬、陪伴犬及伴讀犬等，增加多元認養機會，認養出的未絕育犬貓列冊管理，並電話訪查追蹤。

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