讓囚犯訓練浪浪 塞爾維亞監獄新政效果奇佳

2019-06-04 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞有處監獄為了幫助囚犯社會化，推出囚犯和狗狗配對計畫，讓犯人親自訓練狗。計畫實施2年後後，意外獲得好評和良好的效果。

據《法新社》報導，塞爾維亞的斯雷姆斯卡米特羅維察（Sremska Mitrovica）監獄是歐洲最擁擠的監獄之一。為幫助犯人重新融入社會，並同時解決當地流浪狗問題，2年前該處的男子監獄提出一項計畫，要求囚犯每天花2小時教狗狗基本指令，至目前為止，已有約80名囚犯通過為期10週的培訓。

「斯雷姆斯卡米特羅維察計畫」是西巴爾幹半島唯一的類似措施，當初該地區只是為了安置大量的流浪狗，然後想藉監獄的空間建立一個收容所。不過在歐洲安全與合作組織（OSCE）的幫助下，監獄決定，讓犯人和狗彼此建立互助、共生的關係。現在監獄內有數百隻各形各色的浪浪，每當囚犯接近，幫牠們清理籠子或帶牠們出去訓練時，狗狗都會開心得吠叫。

因每天訓練之故，犯人和專屬訓練犬之間的關係變得十分緊密，不少人在出獄後把狗帶回去養。

典獄長阿林匹克（Aleksandar Alimpic）承認，他當初對這個提案抱持懷疑的態度，不過他現在很肯定，「這是全世界最好的社會化計畫」，因為此方案確實讓囚犯們變得更具同理心，侵略性也顯著降低。不過目前僅有犯下輕罪的犯人有機會參與，未來不排除將這項計畫擴及到少年監獄。

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