梅雨毀便道 砂石車省道「偷跑」惹民怨

2019-06-04 19:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕上月梅雨暴雨造成南投山區多處道路崩坍毀損，位在濁水溪流域的砂石便道也無一倖免，以往砂石疏濬「原料車」，或砂石場「成品車」，外運砂石多走河床便道，但受大水阻斷影響，現在只能改走省道，惟部分砂石車為多跑幾趟車，不惜在清晨「偷跑」載運砂石，影響水里鄉居民的生活品質，甚至還有在沿線省道變換車道不當，被用路人投訴，引發地方不滿。

對此，轄區警方表示，針對砂石車在清晨6點之前的禁駛期間「偷跑」，上週已加強取締，並查獲2起違規，都依法開罰，近日已不見偷跑情況，之後會繼續取締。

至於砂石車在省道行駛遭投訴的部分，則在上月起就有做路檢攔查，針對超速、超載、滲漏等違規事項加強取締，由於便道仍未修復，後續將會做好道路管理，維護用路人與居民權益。

管理便道的第四河川局則說，上月中旬受梅雨大水影響，濁水溪上游的陳有蘭溪便道都遭沖毀，礙於梅雨季的雨勢，目前仍無法進場修復，相關河川的疏濬作業也暫時停擺，砂石也暫不出料。

有關民眾反映的省道砂石車問題，研判是砂石場外運的成品車居多，並非疏濬的原料車，預計要等汛期結束，便道才能進行修復。

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