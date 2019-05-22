警取締超載砂石車 意外破獲寶山鄉非法棄土場

2019-05-22 10:13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東警分局針對寶山鄉三峰路頻遭超載砂石車碾壓破壞路面展開嚴格稽查，昨天下午竟意外發現這些砂石車出入一家非法棄土場，員警突襲衝入後發現現場竟有人操作大型挖土機配合傾倒來源不明廢土的砂石車司機整地，當場將他們逮捕送辦。

警方表示，寶山鄉內設有一處合法棄土場，每週一至週五的上午9點至下午4點開放持有「清運證明」的砂石車載土進入傾倒，但有不肖業者、砂石車混雜於內，藉該時段載土由苗栗縣經省道台3線進入寶山鄉三峰路，路面頻遭碾壓破壞，竹東警分局展開強力執法下，今年迄今取締砂石車包括超載、違反禁行路線、未使用專用車斗等違規項目，總數高達100多件。

執行取締專案的員警說，昨天在值勤過程中看到可疑的砂石車，尾隨調查後發現駛入三峰路旁有一處鐵門管制的空地內，當時立刻跟著衝進去，結果看到有大型挖土機配合砂石車傾倒掩埋營建廢棄物，當場喝阻調查後，確認當地是一家非法棄土場。

警方表示，縣府農業處山保課、寶山鄉公所清潔隊和農業課等主管機關後來也派員到場會勘，認定這處私有地不是合法土資場，除依法開罰外，並設法瞭解是否埋有害事業廢棄物，全案偵訊後依違反山坡地保育利用條例及水土保持法移送新竹地檢署偵辦。

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