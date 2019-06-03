里山動物列車停靠通霄 要讓鎮民「以有石虎棲息為榮」

2019-06-03 20:25

［記者鄭名翔／苗栗報導］行政院農業委員會與台灣鐵路合作推出的里山動物彩繪列車2.0版，今早從台北南港首發車至苗栗通霄。農委會林務局長林華慶表示，通霄鎮是保育類珍稀動物石虎的重要棲地，因此首航終點選於通霄，讓更多人看見當地農民為保護石虎而改採友善農耕的努力，也希望各界能支持石虎友善農產，讓鄉親以「石虎在我家棲息為榮。」

林務局配合國土生態綠網計畫，希望將海拔1000公尺以下遭人為開發破壞的淺山、農田環境，透過建置生態廊道方式使破碎棲地得以串連，去年首度與台灣鐵路里山動物彩繪列車廣受好評，今年再推出2.0版，集結4個里山生態系、共逾百種療育野生動物，透過可愛彩繪圖案躍上列車。

今下午首航終點站停靠通霄火車站，畫上石虎造型的列車頭一進站立刻吸引大批鐵道迷搶拍，更有家長帶著小朋友興奮合影，許多孩童看著可愛的石虎、台灣獼猴、穿山甲、草鴞、帝雉等目不轉睛。

林華慶說，會選擇終點站停靠於通霄站，目的是希望讓更多人看見保護石虎有成的有機耕作農地，也希望藉由里山列車的推出讓更多人看見台灣珍貴生態樣貌，支持友善農耕的石虎米等農特產品；林強調，彩繪列車的用意也盼提醒大眾，動物就如同人類一樣，應享有自由自在、安全遷徙的權利。

通霄鎮長陳漢志認為，鎮內多丘陵地、生態豐富，希望藉此活動喚起鎮民對里山動物及地方生態環境的重視與支持。

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