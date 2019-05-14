中市石虎自治條例喊卡 議員轟不如苗栗縣

2019-05-14 13:55

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府與苗栗縣政府去年分別提出石虎保護自治條例草案，都遭到議會退回。台中市議員楊典忠今日質詢時表示，苗栗縣今年再送議會審議，台中市卻喊卡，市長盧秀燕只把石虎當玩偶，沒有具體保護作為，讓台中市在保護石虎的行動上不如苗栗縣。

楊典忠表示，前市府連續2年委外進行石虎調查與保育研究，從后里往東到和平，再往南到霧峰，在橫跨9個行政區的山區，共拍到45個石虎樣點，顯示石虎主要分布在連綿的低海拔丘陵地，從出現頻率與區域分佈研判，以太平區和霧峰區較具棲地功能，后里、東勢、和平和新社區則有石虎族群交流的廊道重要性。

楊典忠指出，目前全台石虎數量約468至669隻，農委會林務局在2016年石虎保育報告提到，台灣石虎現在僅存苗栗、台中、南投與彰化4縣市淺山地區，面臨嚴重的棲地破碎化與消失，以及盜獵、毒殺的威脅。

楊典忠說，苗栗縣石虎保護自治條例去年5月被議會退回，苗栗縣政府今年再次送議會審議，同樣是國民黨的縣市長，同樣在去年議會審查未過關，盧秀燕卻把草案廢止，只有發聘書給花博吉祥物「石虎家族」，作為台中吉祥物，對於石虎保護法制化，台中市長不如苗栗縣長。

副市長楊瓊瓔表示，市府對於瀕危保育類動物，會依「野生動物保護法」全力保護。農業局長蔡精強則表示，對於石虎保育措施，市府在石虎出沒頻繁地區后里、新社設立6支告示牌，提醒駕駛人小心石虎出沒，也委託民間協會進行石虎族群調查與廊道改善。

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